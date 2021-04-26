قرار حاسم من محمد عظيمة بشأن حراس مرمى المقاصة

يرفض محمد عظيمة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فكرة سياسة التدوير بشأن مركز حراسة المرمى داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.



ويري “عظيمة” أن مركز حراسة المرمى لا يتطلب أى تغيير باستمرار حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض المقترحات داخل المقاصة بشأن إمكانية سياسة التدوير بشأن مركز حراسة المرمى بين محمود حمدى ومحمد كوكو .



ويري عظيمة أن محمود حمدى يأتى فى المرتبة الأولى له بالنسبة لحراس مرمى مصر للمقاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق يوما تلو الأخر ، وقرر الجهاز الفنى استمرار الاعتماد عليه بشكل كامل فى حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة .



وفى هذا السياق يكثف مصر للمقاصة استعداداته لمواجهة إنبي المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار لقاءات الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز ، ويبحث المقاصة عن تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بالدوري.