بولندا تدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة مع روسيا

دعا رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع عاجل لرؤساء حكومات دول مجموعة فيشجراد لبحث الأزمة مع روسيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة البولندية في بيان، إن رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا، سيعقدون اجتماعهم عبر الفيديو.

وأضاف البيان: "هدف هذا اللقاء، مناقشة الوضع على خلفية تصعيد الإجراءات من جانب روسيا الاتحادية في الأسابيع الأخيرة، وبحث آخر التطورات في العلاقات التشيكية الروسية، للتعبير عن التضامن والتأييد للإجراءات التي اتخذتها سلطات التشيك".

في وقت سابق، أعرب وزراء خارجية دول مجموعة فيشجراد، عن تأييدهم لطرد الدبلوماسيين الروس من التشيك.