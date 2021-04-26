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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قرر وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ، وذلك طبقا لما نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.

ووفق للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية الذي نص على :

لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وزير الداخلية السماح لـ 21 مواطن مصري بالتجنس الجريدة الرسمية جنسية أجنبية الجنسية المصرية

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