أستاذ علم فيروسات يوضح الإجراءات المتبعة بعد أخذ لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن الدولة وفرت اللقاح الصيني والروسي أسترازينيكا للوقاية من كورونا، بل أنها ستقوم بتصنيع اللقاح الروسي والصيني بمصر من أجل أن يكون متوفرا بأعداد كبيرة ويوفر الدخل القومي ويفيد البلاد.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد أخذ اللقاح يتم متابعة وأخذ اختبار لمتابعة سيولة الدم فى الجسم، موضحا أنه عليه قياس الضغط ويقوم الطبيب بترشيح نوع معين من البرشام تحسبا إذا حدث سيولة، ولن يحدث ذلك إلا نادرا.



وتابع أن التطعيمات بأكملها تحسن المناعة بالجسم، لافتا إلى أننا لا نملك حرية اختيار اللقاح، كما أن تلقى اللقاح أفضل بكثير من عدم تلقيه.



وأكد أن منظمة الصحة العالمية قد صرحت بأنه فى نهاية عام 2022 ستكون نهاية هذا الفيروس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح، كما أنه لا بد أن يكون هناك عدالة فى توزيع اللقاحات عالميا.

