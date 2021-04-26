اكلة من دولة.. طريقة عمل الهريس الاماراتي
تعد شوربة الهريس هي احدي الاكلات الشعبية لأهل الامارات والتي تقدم علي مائدة رمضان في الفطار ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة الهريس بالجزر
مقادير الهريس
2 كأس هريس منقوع
2 فص ثوم مهروس
برش 1 حبة جزر
1 قطعة ماجي
5 ملعقة طعام زيت
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 بصلة مفرومة
2 ملعقة طعام معجون طماطم
طريقة تحضير شوربة الهريس بالجزر
ننقع الهريس في الماء لحوالي 4 ساعات على الأقل .
نحمي الزيت في مقلاة ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم ونحرك جيداً .
نضيف برش الجزر ونحرك المكونات لدقيقتين أو ثلاث على نار متوسطة ثم نضيف الهريس المنقوع والمصفى جيداً ونقلب المكونات على نار متوسطة من حين لآخر حتى يكتسب الهريس لوناً .
نضيف معجون الطماطم والماجي والملح والفلفل الأسود ونحرك جيداً .
نغمر المكونات بالماء المغلي ونحرك ونتركها تغلي معاً حتى تنضج ونضيف ماء عند الحاجة حتى تنضج المكونات تماماً .
بعد أن ينضج نضعه في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .