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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكلة من دولة.. طريقة عمل الهريس الاماراتي

صدى البلد

تعد شوربة الهريس هي احدي الاكلات الشعبية لأهل الامارات والتي تقدم علي مائدة رمضان في الفطار ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة الهريس بالجزر

 

مقادير الهريس

2 كأس هريس منقوع

2 فص ثوم مهروس

برش 1 حبة جزر

1 قطعة ماجي

5 ملعقة طعام زيت

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 بصلة مفرومة

2 ملعقة طعام معجون طماطم 

 

طريقة تحضير شوربة الهريس بالجزر

ننقع الهريس في الماء لحوالي 4 ساعات على الأقل .

نحمي الزيت في مقلاة ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم ونحرك جيداً .

نضيف برش الجزر ونحرك المكونات لدقيقتين أو ثلاث على نار متوسطة ثم نضيف الهريس المنقوع والمصفى جيداً ونقلب المكونات على نار متوسطة من حين لآخر حتى يكتسب الهريس لوناً .

نضيف معجون الطماطم والماجي والملح والفلفل الأسود ونحرك جيداً .

نغمر المكونات بالماء المغلي ونحرك ونتركها تغلي معاً حتى تنضج ونضيف ماء عند الحاجة حتى تنضج المكونات تماماً .

بعد أن ينضج نضعه في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .

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