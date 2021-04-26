اكلة من دولة.. طريقة عمل الهريس الاماراتي

تعد شوربة الهريس هي احدي الاكلات الشعبية لأهل الامارات والتي تقدم علي مائدة رمضان في الفطار ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة الهريس بالجزر

مقادير الهريس

2 كأس هريس منقوع

2 فص ثوم مهروس

برش 1 حبة جزر

1 قطعة ماجي

5 ملعقة طعام زيت

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 بصلة مفرومة

2 ملعقة طعام معجون طماطم

طريقة تحضير شوربة الهريس بالجزر

ننقع الهريس في الماء لحوالي 4 ساعات على الأقل .

نحمي الزيت في مقلاة ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم ونحرك جيداً .

نضيف برش الجزر ونحرك المكونات لدقيقتين أو ثلاث على نار متوسطة ثم نضيف الهريس المنقوع والمصفى جيداً ونقلب المكونات على نار متوسطة من حين لآخر حتى يكتسب الهريس لوناً .

نضيف معجون الطماطم والماجي والملح والفلفل الأسود ونحرك جيداً .

نغمر المكونات بالماء المغلي ونحرك ونتركها تغلي معاً حتى تنضج ونضيف ماء عند الحاجة حتى تنضج المكونات تماماً .

بعد أن ينضج نضعه في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .