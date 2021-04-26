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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا..مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القصوى بميناء الحريقة

صدى البلد

أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا، الإثنين، رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان اليوم، إن الحكومة الليبية استجابت بشكل سريع لمطالبها، وأصدرت القرار رقم (49) بتخصيص مليار دينار واعتبارها  جزءًا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أنها أصدرت أوامر للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج في الصادرات.

وبحسب البيان، فإن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، توافق خلال لقائه رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز، على 3 نقاط، أولها أن تتولى مؤسسة النفط تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها، في غضون شهرين، على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية.

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أضاف البيان، أنه بموجب الاتفاق، فإن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت وبشكل فوري رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة، وأعطت التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج في الصادرات.

وتضمنت النقطة الثالثة من الاتفاق، أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات "تصنيف ائتماني عال"، لتقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات، لوضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع، بحسب البيان.

ليبيا النفط مجلس الدولة النفط والغاز الحكومة الليبية

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