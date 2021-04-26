هيثم طلحة: قمة السيسى - بن زايد تمهد لزيادة معدلات التبادل التجاري

مصر والامارات نجحتا في مواجهة كورونا

أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى القاهرة مؤخرا جاءت فى توقيت غاية فى الأهمية وتؤكد على عمق العلاقات المصرية الامارتية المشتركة.



وقال طلحة فى تصريحات صحفية ،أن الزيارة تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات القوية التي تربط ما بين البلدين ، وتشير الى استمرارية التنسيق المستمر بينهما بشأن القضايا الإقليمية، لافتا الى انها تمهد لزيادة حجم التبادل التجارى ما بين البلدين .

وقال طلحه ان الزيارة تطرقت الى عدد من الموضوعات فى اللقاء المشترك بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد إليها، بالإضافة الى مناقشة الأوضاع الراهنة في الدول العربية وخاصة الأمن القومي للبلاد.



وأوضح طلحه أن مصر والإمارات يربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية قوية، لافتا الى تطور ونمو العلاقات بين البلدين على كافة المجالات "السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وأكد أن تلك الزيارة تظهر ما تتمتع به علاقات البلدين من تعاون وتنسيق اتجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية ،لافتا الى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تعد واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الاستراتيجية بالشرق الأوسط .

وتوقع طلحه ، ان تشهد معدلات التبادل التجاري نموا ملحوظا وايضا حجم الاستثمارات بين البلدين بعد هذه الزيارة.

وأشار طلحة إلى الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في دعم مصر على مدار السنوات الماضية.هذا فضلا عن التعاون الصحي بين البلدين لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال قيام الامارات الشقيقة بإرسال شحنات من لقاح سينوفارم الصيني إلى مصر

ولفت الى نجاح الإمارات ومصر، في معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال تحقيقها معدل نمو غير مسبوق في النصف الأول من 2020

وأشار الى الاحصائيات تشير الى ان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في النصف الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولار، حيث شهد نسبة نمو تقدر بـ 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهذا على الرغم من تأثيرفيروس كورونا الذى اثر على حجم التجارة فى العالم

وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بلغ نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار

و قال هيثم ان مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربيا للإمارات والشريك ال 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا

و يذكر ان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الذي زار القاهرة مؤخرا، حيث أكد حرص القاهرة على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لحماية أمن المنطقة

وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن زيارته الى مصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة



وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.