8 طعنات ..جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة بائعة خضار داخل منزلها

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي بائعة خضار جثة هامدة عليها أثار طعنات داخل منزلها بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية حيث عثرت عليها ابنتها ملقاة داخل المنزل جثة هامدة في ظروف غامضة.

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تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وملابساتها وطلب تحريات المباحث وفحص علاقات المجني عليها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور علي جثة بائعة خضار مقتوله داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها 18 و8 سنوات في المنزل محل الواقعة وأن ابنتها الكبرى إكتشفت الحادث وأستغاثت بالجيران الذين ابلغوا الشرطة.

كما تبين من المعاينة إصابة المجني عليها بـ 8 طعنات في الصدر والبطن حيث بدأ فريق البحث في سؤال أبنتي المجني عليها وفحص علاقتها لتحديد سبب أو ملابسات الحادث وهل لديها خلافات مع أحد من عدمه.

فيما أجرت النيابة برئاسة المستشار محمد فايد مدير النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث وكلفت أجهزة الأمن بسرعة تحديد الجاني وكشف غموض الواقعة وطلبت تقرير الطب الشرعي حول مناظرة جثة القتيلة للتصريح بالدفن.

من ناحية اخري أمرت النيابة العامة في القليوبية دفن ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة في شبين القناطر حيث قررت دفن جثة طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد وفى شبرا الخيمة.

وقررت النيابة دفن جثة أمين شرطة تواجد في مكان مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة قسم أول ، كما قررت نيابة شبرا دفن جثة عامل اقدم على الانتحار بالقاء نفسه في ترعة الاسماعيليه دائرة قسم ثان.

وكان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد تلقيه وقوع 3 وقائع مختلفة ووجود متوفيين.

حيث تبين ان الحادث الأول في شبين القناطر أثناء عبور شاب السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز صدمه القطار وتبين أن المتوفى يدعى أحمد. ع طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب وتم نقل الجثة للمستشفى.

والحادث الثانى بلاغ تلقاه المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين ا .ا.ع 32 سنة مع طرف آخر جيران ولدى فض المشاجرة أطلق الاول النيران من فرد خرطوش أصابت أمين شرطة خلال تواجده بمكان الحادث ولقى مصرعه.

كما تلقى المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من ع ص 29 سنة عامل يفيد انتحار شقيقه ويدعى ع ص 44 سنة عامل بمقهى بإلقاء نفسه في ترعة الإسماعيلية دائرة القسم ولقى مصرعه وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ناصر العام.

من ناحية أخري لقي طالب بكلية الطب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق والتى طلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص للعميد السيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع "أحمد. ع" طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار ما أدى إلى مصرعه فى حال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى لقى أمين شرطة مصرعه أثناء فض مشاجرة في منطقة بيجام بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.