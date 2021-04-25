في حوادث متفرقة.. التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية دفن ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة في شبين القناطر .

حيث قررت دفن جثة طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد وفى شبرا الخيمة.

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وقررت النيابة دفن جثة أمين شرطة تواجد في مكان مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة قسم أول.



كما قررت نيابة شبرا دفن جثة عامل اقدم على الانتحار بالقاء نفسه في ترعة الاسماعيليه دائرة قسم ثان.



كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد تلقيه وقوع 3 وقائع مختلفة ووجود متوفيين.



حيث تبين ان الحادث الأول في شبين القناطر أثناء عبور شاب السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز صدمه القطار وتبين أن المتوفى يدعى أحمد. ع طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب وتم نقل الجثة للمستشفى.



والحادث الثانى بلاغ تلقاه المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين ا .ا.ع 32 سنة مع طرف آخر جيران ولدى فض المشاجرة أطلق الاول النيران من فرد خرطوش أصابت أمين شرطة خلال تواجده بمكان الحادث ولقى مصرعه.



كما تلقى المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من ع ص 29 سنة عامل يفيد انتحار شقيقه ويدعى ع ص 44 سنة عامل بمقهى بإلقاء نفسه في ترعة الإسماعيلية دائرة القسم ولقى مصرعه وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ناصر العام.



من ناحية أخري لقي طالب بكلية الطب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق والتى طلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.



وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.



وجرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص للعميد السيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع "أحمد. ع" طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار ما أدى إلى مصرعه فى حال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى لقى أمين شرطة مصرعه أثناء فض مشاجرة في منطقة بيجام بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.



جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية والعميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة.



وتبين نشوب مشاجرة بين "ا .ا.ع "، 32 عام ومقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه، وسلاح ناري دون ترخيص مع طرف آخر جيران، ولدى فض المشاجرة أطلق المتهم النيران من سلاح فرد خرطوش أصابت "شرف ف"52 عام أمين شرطة مباحث أول شبرا خلال تواجده بمكان الحادث جرى نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهم والتحفظ على السلاح الناري وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.



كما تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 6 تجار مخدرات في طوخ وقليوب أثناء قيامهم بترويج البانجو والحشيش على عملائهم وتم التحفظ على 3 كيلو بانجو و3 قطع سلاح ناري، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.