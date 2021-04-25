مصرع طالب جامعي أسفل عجلات القطار بـ شبين القناطر

لقي طالب بكلية الطب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق والتى طلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

أقرأ أيضا:

ضبط 6 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية



تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص للعميد السيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع "أحمد. ع" طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار ما أدى إلى مصرعه فى حال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق

من ناحية اخرى لقى أمين شرطة مصرعه أثناء فض مشاجرة في منطقة بيجام بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية والعميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة.

وتبين نشوب مشاجرة بين "ا .ا.ع "، 32 عام ومقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه، وسلاح ناري دون ترخيص مع طرف آخر جيران، ولدى فض المشاجرة أطلق المتهم النيران من سلاح فرد خرطوش أصابت "شرف ف"52 عام أمين شرطة مباحث أول شبرا خلال تواجده بمكان الحادث جرى نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهم والتحفظ على السلاح الناري وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

كما تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 6 تجار مخدرات في طوخ وقليوب أثناء قيامهم بترويج البانجو والحشيش على عملائهم وتم التحفظ على 3 كيلو بانجو و3 قطع سلاح ناري، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.