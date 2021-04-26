أمي ماتت وعليها أيام من شهر رمضان .. هل أقضي عنها؟

أمي ماتت وعليها أيام من شهر رمضان لم تتمكن من قضائها فهل أقضيها عنها؟ سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.



وقالت إلهام فاروق شبانة، واعظة بالأزهر الشريف، ردا على السؤال: رحم الله والدتك وأدام حرصك على برها، لأن ما تفعليه هذا من أعظم أنواع البر ، لأنك تحاولين أن تصلى النفع لها حتى وهى في قبرها.



وأضافت إلهام فروق أننا نقول للإجابة عن هذا السؤال إنه لا يخلو حال الوالدة من أمرين؛ الأول أن تكون أفطرت لعذر واستمر معها حتى وفاتها، ففي هذه الحالة لا يجب عليها صيام ولا قضاء، لأن ذلك فرض لم تتمكن من أدائه حتى توفيت فسقط عنها كالحج تماما.



وتابعت الواعظة خلال فيديو نشر على صفحة مجمع البحوث الإسلامية على "فيس بوك"، أن الحالة الثانية أن تكون أفطرت لعذر وزال عنها وتمكنت من الأداء، لكنها قصرت ولم تؤديه، ففي هذه الحالة المفتى به جواز أن تقضى عنها أو تطعمي عن كل يوم مسكينا.