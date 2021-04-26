لماذا تصر الصين على تقليد السيارات العالمية الفاخرة.. أصل الحكاية

الصين تطرح سيارات فارهه مقلدة

تركز الصين بشكل خاص علي تقليد السيارات الناجحة والفارهة دون رادع في سابقة ليست هى الأولي من نوعها قامت شركة سيارات صينية بطرح السيارة هانكت كانتسي، وهي أشهر سيارة مقلدة من لاندروفر رنج روفر land rover range rover، وليست هى المرة الأولي فقد قامت مؤخرا شركة فوتون الصينية وطرحت البيك أب ذا جيانغ جون و هي نسخة طبق الاصل من سيارة فورد ford f150 بتصميم مستوحى من رابتر، وقامت شركة Tata الهندية بطرح سيارة سيارتها الجديدة Safari، والتي ستكون منافسً قوي لسيارات Land Rover.

بدأت هانكت بيع كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover في أبريل الماضي بنجاح معتدل، واليوم لدينا صورة للسيارة مع لوحات التاجر وشارات رينج روفر الأنيقة، حيث توجد شارات على غطاء المحرك وخلفية السيارة، ولا توجد شارات رنج روفر في الداخل ولا نعلم السبب.

و تم ايضا طرح السيارة تقليد جيب رانجلر في من انتاج صنع بايك الصيني و تأتي تحت اسم بايك BAIC أو BJ40 4WD

وهي تعمل بنظام الدفع الرباعي أيضا مثل جيب رانجلر الأمريكية.

قامت شركة أورا التابعة لشركة جريت وول الصينية بتدشين سيارة كهربائية جديدة بتصميم مستوحي من بورش باناميرا و 911، استعرضتها في معرض شانغهاي للسيارات تحت اسم لايتينيق كات.

تقدم الشركات الصينيه علي هذة الاشياء لعدة اسباب من وجهة نظر محللين اسواق السيارات العالمية وأحد هذه الأسباب هو اثارة الجدل الواسع حول الشركات والسيارات بهدف تحقيق مبيعات كبيرة و للتعريف حول الصانع الصيني أنه يستطيع فعل أي شئ وتوجد اسباب مادية اخري هي تحقيق مبيعت لسيارات كبيرة تباع بأسعار باهظة نظرا لمتانتها فتختار هذة الشركات الصينية الطريق السهل للربح و الانتشار السريع .

ورفع دعوة قضائية خلال المحاكم الصينية ضد الشركات التي قد يكون للحكومة الصينية حصة فيها ليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً، حيث انتصرت لاندروفر سابقاً في دعوى قضائية مشابهة ضد جيانجلينج لسرقة تصميم رينج روفر إيفوك .