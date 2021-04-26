عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصين تطرح سيارات فارهه مقلدة

لماذا تصر الصين على تقليد السيارات العالمية الفاخرة.. أصل الحكاية

سيارات صينية مقلدة
سيارات صينية مقلدة

تركز الصين بشكل خاص علي تقليد السيارات الناجحة والفارهة دون رادع في سابقة ليست  هى الأولي من نوعها قامت شركة سيارات صينية بطرح السيارة هانكت كانتسي، وهي أشهر سيارة مقلدة من لاندروفر رنج روفر land rover range rover، وليست هى المرة الأولي فقد قامت مؤخرا شركة فوتون الصينية وطرحت البيك أب ذا جيانغ جون و هي نسخة طبق الاصل من سيارة فورد ford f150 بتصميم مستوحى من رابتر، وقامت شركة Tata الهندية بطرح سيارة سيارتها الجديدة Safari، والتي ستكون منافسً قوي لسيارات Land Rover.

بدأت هانكت بيع كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover في أبريل الماضي بنجاح معتدل، واليوم لدينا صورة للسيارة مع لوحات التاجر وشارات رينج روفر الأنيقة، حيث توجد شارات على غطاء المحرك وخلفية السيارة، ولا توجد شارات رنج روفر في الداخل ولا نعلم السبب.

و تم ايضا طرح السيارة تقليد جيب رانجلر في من انتاج صنع بايك الصيني و تأتي تحت اسم بايك BAIC  أو  BJ40  4WD 

وهي تعمل بنظام الدفع الرباعي أيضا مثل جيب رانجلر الأمريكية. 

 قامت شركة أورا التابعة لشركة جريت وول الصينية بتدشين سيارة كهربائية جديدة بتصميم مستوحي من بورش باناميرا و 911، استعرضتها في معرض شانغهاي للسيارات تحت اسم لايتينيق كات. 

تقدم الشركات الصينيه علي هذة الاشياء لعدة اسباب من وجهة نظر محللين اسواق السيارات العالمية وأحد هذه الأسباب هو اثارة الجدل الواسع حول الشركات والسيارات بهدف تحقيق مبيعات كبيرة و للتعريف حول الصانع الصيني أنه يستطيع فعل أي شئ وتوجد اسباب مادية اخري  هي تحقيق مبيعت لسيارات كبيرة تباع بأسعار باهظة نظرا لمتانتها فتختار هذة الشركات الصينية الطريق السهل للربح و الانتشار السريع .

ورفع دعوة قضائية خلال المحاكم الصينية ضد الشركات التي قد يكون للحكومة الصينية حصة فيها ليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً، حيث انتصرت لاندروفر سابقاً في دعوى قضائية مشابهة ضد جيانجلينج لسرقة تصميم رينج روفر إيفوك .

اخبار السيارات أسعار السيارات رينج روفر سيارات صينية فورد

موضوعات متعلقة

الصين تطرح تقليد جيب رانجلر في السعودية.. تعرف علي السعر والمواصفات

تويوتا تطرح كراون ميني فان الجديدة حصريا في الصين .. صور

ترشيحاتنا

أكلات لفطار رمضان.. بامية بالموزة الضاني وطماطم محشية كسكسي وملوخية باللحمة.. والحلو بسبوسة بالمكسرات

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا ومواعيد العمل.. تفاصيل

وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022

700 مليون حصلوا عليه.. طبيب يوجه نصيحة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا

البرلمان يستدعي وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن فيروس كورونا

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل ٣٥ طن خام علي طريق جمصة

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

الجثث تملأ الشوارع .. قصة تسوماني كورونا التي تضرب الهند

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

رهان على الموت .. وزير النقل يعرض لقطات كارثية في البرلمان : شباب ناموا تحت القطار وأطفال تسببوا في انقلابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ