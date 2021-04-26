البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية بالتعاون مع الصين.. اعرف المجالات المطلوبة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2022 – 2024)، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات الآتية:

مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science

Life Science related areas:

1) Microbiology

2) Agriculture and crop science

3) Plant protection

4) Animal husbandry

5) Bioinformatics

يمكنكم التعرف على الشروط وطريقة التقديم من خلال هذا الرابط

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين اكاديمية البحث العلمى والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز، وكذلك تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات علمية متعددة.

للمشاركة يرجى التسجيل يتم على الموقع التالي

وأوضحت أنه ستقوم الأكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grantعلى ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى احد المراكز البحثية المصرية.