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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد جدل البعض.. دار علوم تكشف موقفها من إعلان نتائج الامتحانات

دار علوم القاهرة
دار علوم القاهرة

عبر طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن استيائهم من حجب نتيجة الفصل الدراسى الاول العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ عن بعضهم.

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وعلقوا أن هناك طلابا يحتفلون بنجاحهم بالرغم من أنهم يعانون نفس الشيء وهو حجب النتيجة، مؤكدين على أنه يجب مرعاة ظروف الطلاب وظهور النتيجة للجميع.

ومن جانبه ، قال الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم القاهرة خلال تصريح لـ صدى البلد ، انه تم إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية للكلية على الموقع الرسمى للكلية، مؤكدا أنه يمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع ومعرفة النتيجة دون مشكلة.


ومن المعروف طبقا لقرارات الجامعات أنه يتم حجب النتيجة للطلاب المتخلفين عن دفع المصروفات ، أما أن يكون الطالب لديه مشكله فى الحساب الشخصى له على الموقع ولذلك يجب التوجه إلى شئون الطلاب لحل المشكلة.

جامعة القاهرة كلية دار العلوم نتيجة الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول

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