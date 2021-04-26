أحمد كريمة : جماعة الإخوان تبايع المرشد وليس الله ورسوله..فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن البيعة لغير الله والرسول تتبعها جماعة الإخوان مؤكدا أنهم يقومون بالبيعة للمرشد.

وأضاف كريمة خلال لقاء له لفضائية الحدث اليوم أن هناك البيعة لأمراء من سبعينيات القرن الماضي إلى أن يخرج المسيح الدجال.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن البيعة لا تكون إلا لله وللرسول مؤكدا أن القرآن أكد ذلك “أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله”.

وأشار كريمة إلى أنه من حقد جماعة الإخوان أنهم حاولوا أن يضعّفوا أحاديث عديدة عن مصر.