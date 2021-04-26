بوسي شلبي تبكي على الهواء: أمنية حياتي الموت ..فيديو

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما، قائلةً "وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني"، واستمرت فى حديثها باكية: "كانت بتعوضني عن أمي وأختي".

وأجهشت الإعلامية بوسي شلبي، أثناء حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، معقبة "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

ووجهت بوسي شلبي، سؤالًا إلى المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة "جوزي طلب أيدك زمان؟"، وردت الدغيدي، قائلة: "نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزه ليا وندمت أني متجوزتوش".

