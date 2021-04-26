أحمد كريمة: فكر جماعة الإخوان الإرهابية خروج عن القرآن والسنة.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأهر الشريف أن فكر جماعة الإخوان الإرهابية خروج عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مؤكدا أنهم دائما ما يؤكدون أن البيعة للمرشد ولحسن البنا.

وأضاف كريمة خلال لقاء له عبر فضائية الحدث اليوم أن جماعة الإخوان يؤكدون في كتبهم أنه من عصر الصحابة لم يبعث الله من يجدد للأمة الدين ولا يوجد حركة فكرية إلا من خلال حسن البنا وهو فكر خاطئ.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بـ جامعة الأهر الشريف أن الغلو في شخصية المرشد بالبيعة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والبيعة لـ حسن البغدادي.

وأشار كريمة إلى أن تلك بيعة باطلة غرضها مسخ العقول وجعل الأتباع كالدواب والأنعام وتتلقى تعليمات المرشد دون أي مناقشة.