طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد هاني وياسر إبراهيم للمشاركة في المباريات

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق جاهزان من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في ‏المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

واشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع ‏الفريق في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.‏

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، وأكد رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية.‏

واعلن أحمد أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهتي المصري والجونة، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ١٥ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري.

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، ‏استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من ‏الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏