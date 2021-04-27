حاكم نيويورك: لن أستقيل رغم كل تلك الفضائح

تجنب اندرو كومو حاكم نيويورك الأسئلة حول التحقيقات الجارية بشأن سوء سلوكه الجنسي المزعوم والتستر على العديد من الوفيات في دور رعاية المسنين بالولاية المتعلقة بـ كورونا - كوفيد 19.

وفي أول مؤتمر صحفي مباشر له منذ شهور، نفى حاكم نيويورك أندرو كومو بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه منذ ديسمبر، وألقى باللوم على سياسات الرئيس السابق ترامب في التحقيق الفيدرالي في تعامله مع وفيات دور رعاية كورونا - كوفيد 19، حسبما أفادت بلومبرج.

وقال حاكم نيويورك “بدأت الحكومة الفيدرالية بعد ذلك تحقيقا بشأن الولايات الديمقراطية، والولايات الديمقراطية فقط ، في دور رعاية المسنين”مضيفا أن "لعبة اللوم السياسي، ثم تحولت الحكومة الفيدرالية في الواقع إلى تحقيق".

ووفقًا لتقرير صادر عن نيويورك بوست، ذهب كومو ليقول إن الجدل هو "أكثر من السياسة القبيحة اليوم"، حيث يلوم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من بين آخرين لجعله "قضية كبيرة جدًا".

ومع ذلك ، تناول كومو بعض الفضائح التي تهدد مستقبله في منصبه بمؤتمر صحفي في سيراكيوز، وكرر أنه لن يستقيل ، على الرغم من دعوات العديد من السياسيين ، بما في ذلك بعض زملائه الديمقراطيين وشخصيات عامة أخرى للقيام بذلك.

وذكر المحافظ أن التحقيقات في مزاعم التحرش الجنسي ضده لن تجد أي دليل على ارتكاب مخالفة لأنه "لم يرتكب أي خطأ".