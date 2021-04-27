عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم نيويورك: لن أستقيل رغم كل تلك الفضائح

حاكم ولاية نيويورك
حاكم ولاية نيويورك

تجنب اندرو كومو حاكم نيويورك الأسئلة حول التحقيقات الجارية بشأن سوء سلوكه الجنسي المزعوم والتستر على العديد من الوفيات في دور رعاية المسنين بالولاية المتعلقة بـ  كورونا - كوفيد 19.

 

وفي أول مؤتمر صحفي مباشر له منذ شهور، نفى حاكم نيويورك أندرو كومو بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه منذ ديسمبر، وألقى باللوم على سياسات الرئيس السابق ترامب في التحقيق الفيدرالي في تعامله مع وفيات دور رعاية  كورونا - كوفيد 19، حسبما أفادت بلومبرج.

سيناريو محتمل لعزل حاكم نيويورك أندرو كومو بعد مزاعم سوء السلوك الجنسي

وقال حاكم نيويورك “بدأت الحكومة الفيدرالية بعد ذلك تحقيقا بشأن الولايات الديمقراطية، والولايات الديمقراطية فقط ، في دور رعاية المسنين”مضيفا أن "لعبة اللوم السياسي، ثم تحولت الحكومة الفيدرالية في الواقع إلى تحقيق".

 

ووفقًا لتقرير صادر عن نيويورك بوست، ذهب كومو ليقول إن الجدل هو "أكثر من السياسة القبيحة اليوم"، حيث يلوم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من بين آخرين لجعله "قضية كبيرة جدًا".

السجن مدى الحياة.. عقوبة الإرهابي البنغالي المتهم بمحاولة تفجير مترو أنفاق نيويورك

ومع ذلك ، تناول كومو بعض الفضائح التي تهدد مستقبله في منصبه بمؤتمر صحفي في سيراكيوز، وكرر أنه لن يستقيل ، على الرغم من دعوات العديد من السياسيين ، بما في ذلك بعض زملائه الديمقراطيين وشخصيات عامة أخرى للقيام بذلك.

 

وذكر المحافظ أن التحقيقات في مزاعم التحرش الجنسي ضده لن تجد أي دليل على ارتكاب مخالفة لأنه "لم يرتكب أي خطأ".

ترامب التحرش دونالد ترامب كورونا فضائح الرئيس الأمريكي نيويورك الديمقراطية السجن مدى الحياة حاكم نيويورك أندرو كومو الرئيس الأمريكي السابق كوفيد ديمقراطي بلومبرج

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن خطتها لتوزيع 60 مليون جرعة غير مستخدمة من لقاح أسترازينكا على دول العالم

ترشيحاتنا

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021.. اعرف كل التفاصيل

بعد مطالبة وزير النقل باستبعادهم .. 9 إجراءات تنتظر العناصر الإرهابية

إطلاق نار في بريطانيا واعتقال مشتبه به..تفاصيل

توقف حركة قطارات "الإسماعيلية - السويس" بسبب حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بالسويس

روحاني: لا يوجد طريق أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ