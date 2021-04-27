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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

روجينا
روجينا

أعلن المخرج أحمد شفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل  بنت السلطان.

 

وكتب المخرج أحمد شفيق: “إصابة روچينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروچينا للمستشفى؛ للاطمئنان عليها، الحمد لله على كل شيء، وألف مليون سلامة، دعواتكم”. 

 

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قصة مسلسل بنت السلطان :

 

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

 

أبطال مسلسل بنت السلطان :

 

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا،  باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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