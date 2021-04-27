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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 15 .. أحمد مجدى يكتشف خدعة صبرى فواز

أحمد مجدى
أحمد مجدى

أذيعت الحلقة الـ 15 من مسلسل “ قصر النيل ” ، والذى تقوم ببطولته دينا الشربينى ، حيث حملت العديد من الأحداث ومنها كشف الخطة التي قام بها منصور السيوفى “ صبرى فواز ” ، لإيهام الشرطة أنه قتل ، حتى يتمكن من البحث عن الذهب . 

 

وكشف منصور السيوفى أنه أجبر شقيقة قبل وفاته على التنازل عن أملاكه ، كما أنه لم يتزوج من كاميليا “ دينا الشربينى ”  بدافع الحب ، ولكن حتى يتمكن من الحصول على الذهب . 

 

واكتشف المقدم خالد نوح “ أحمد مجدى ” حقيقة خداع منصور السيوفى له ، وإيهام الجميع أنه تم قتله .

صبرى فواز 

 

أحداث الحلقة السابقة : 

بعدما وجد المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) المتهمة كاميليا (دينا الشربيني) شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل قصر النيل حوارًا بينهما كشف عن سر جديد حول والدتها، والتي هربت مع فهمي السيوفي (تامر ضيائي) وتركتها وهي ووالدها، لتشعر في لحظة أن فهمي السيوفي هو من دمّر حياتها وأخذ منها كل شيء وتزداد أسباب انتقامها منه، لتأكد أنها لم تقتله، بل قررت الانتقام من عائلته لآخر أيام حياتها.

وتعاطف المقدم خالد نوح مع كاميليا، حيث رفض وضع الكلبشات في يديها، كما لم يذهب بها إلى السجن، بل أودعها في شقة أخيها منير (عمرو السعيد) بالقاهرة، ولكن ظلت الشكوك تحوم حول منير، ليحذَر كاميليا عدم الوثوق فيه خالد نوح، لأنه ربما يخطط للقبض عليها بطريقة أكثر إثارة، فهل ينصب المقدم خالد فخًا لـكاميليا؟

مسلسل قصر النيل الحلقة 14.. دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة

 

وشهدت الحلقة مفاجأة كبيرة تتمثل في ظهور منصور السيوفي (صبري فواز) باحثًا عن الذهب، بعدما خطف ممدوح سلامة (ممدوح البزاوي) من بيته بالتعاون مع المحامي عزت (صلاح عبد الله) وعلاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز) ليطلبوا منه الكشف عن الكنز الذهبي لـفهمي السيوفي، فهل كاميليا شريكتهم في تلك الخطة الكبرى؟ ومتى سيكشف منصور السيوفي نفسه للجميع.              

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

أحمد مجدى 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

مشهد من الحلقة 
دينا الشربيني مسلسل قصر النيل قناة mbc مسلسل قصر النيل الحلقة كاميليا ينا الشربيني

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