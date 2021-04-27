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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تكرم المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال والإبداعات الاستثنائية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

في تقليد داعم لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات لنهضة الوطن، كرمت جامعة حلوان المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال والأعمال الفنية من الجامعة في احتفالية مميزة أُقيمت تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الأستاذة الدكتورة مرفت سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. 


أُقيم الحفل بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، و أشرف على تنظيمه الأستاذة الدكتورة رانيا طاهر دنانة مستشار العلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى.

وفي كلمته أعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم عن سعادته بتكريم أبنائه الطلاب و أثنى سيادته على  أعمالهم و مشاركاتهم  فى خدمة المجتمع كما أكد على امتلاك جامعة حلوان العديد من المواهب و الإبداعات الاستثنائية التى أسهمت فى مشروعات تجميل الميادين و تطوير معالم المدن المصرية و منها تجميل  ميدان سيمون بوليفار، وتجميل جدارية طور سيناء  و المشاركة في معرض كنوز بمدينة الجلالة، وتجميل ميدان فيني، بالإضافة إلى مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية بنين فى موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية الذي افتتحه معالي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مطلع الشهر الجارى.

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و قد أكد رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل لطلاب كليات الفنون في تنفيذ العديد من الأعمال الفنية و خاصة التي تأتى فى إطار المشروعات القومية حيث قام الطلاب بتصميم و رسم جداريات هائلة عن المصري القديم بميدان سيمون بوليفار  و تجميل أحواض النباتات بمدخل المتحف القومى للحضارة المصرية و تنفيذ بعض الوحدات الزخرفية التى تحمل الطابع الفرعونى والإسلامي والقبطي والروماني واليوناني والشعبي، كما ظهرت إسهاماتهم الإبداعية فى ٦ لوحات من الرخام المحفور بها تصميمات من مختلف العصور زادت من جمال وروعة مدخل المتحف الخارجى، فضلا عن ٦ بانرات تم تعليقها على الواجهة و فى مداخل المتحف.

و صرح رئيس الجامعة بأن مشاركات وإنجازات طلاب جامعة حلوان امتدت لتشمل دعم فكر ريادة الأعمال من خلال الانضمام لمعسكرات تساعد علي نشر مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجع الإنتاج والتطوير، وتعزز من  روح المبادرة والابتكار وتزيد من قدرات الطلاب التنافسية و تُطَور  مهاراتهم وتُأهلهم لتأسيس المشاريع الريادية.

هذا وتعمل جامعة حلوان على دعم وتنفيذ هذه المشروعات من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتورة شهيرة هيكل،ومكتب الحاضنات التكنولوجية بإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، ونادي ريادة الأعمال بإشراف  الدكتورة إيمان ابو طالب، و التى تساعد الطلاب فى إعداد مشروعات تقدم حلولا عملية وواقعية للبطالة بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات إلكترونية تسهم فى حل المشكلات المجمتعية المتعلقة بالتعليم، و تقديم حلول لمشاكل المرأة المعيلة ، فضلا عن تعميق المنتج المحلي في الصناعات، وتقديم أفكار جديدة لتصميم ملابس خاصة لحماية الأطقم الطبية للحد من العدوى وأفكار مشاريع لإحياء التراث، وترشيد استخدام المياه، ومشاريع للتعليم والتكنولوجيا.

وفي خلال الاحتفالية كرم الأستاذ الدكتور ماجد نجم بعض السادة عمداء الكليات تقديرا لجهودهم فى حثهم الطلاب على المشاركة المجتمعية و خدمة الوطن و الإسهام  فى إعلاء مكانة جامعة حلوان، وهم الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والأستاذة الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة و إدارة الأعمال.

كما قام سيادته بتكريم عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى  الطلاب المشاركين في معسكر ريادة الأعمال ١، ٢ و رالى ريادة الأعمال و أعمال التجميل المختلفة. 
 

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موكب نقل المومياوات اخبار التعليم الدكتور ماجد نجم كلية التربية الرياضية المتحف القومي للحضارة

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