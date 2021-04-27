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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. ننشر ضوابط تقييم طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقييم لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021.

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وجاءت ضوابط التقييم كما يلى:

1. بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني،  ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

2. بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

3. بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

4. بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.

وزارة التربية والتعليم ضوابط صفوف النقل مدارس التعليم الفني

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