عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير بريطاني: البحرين وجهة مثالية في تجربة العملاء وخدمات إسناد الأعمال

صدى البلد

أشاد تقرير بريطاني متخصص، بدور مملكة البحرين في دفع عجلة نمو عمليات الأعمال التجارية العالمية، بوصفها منصة مثالية في إدارة مراكز الاتصال وتجربة العملاء وخدمات الإسناد الخارجي للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا بجودة وكفاءة وفاعلية، بفضل موقعها وتركيبتها السكانية متعددة اللغات وتمتعها بكفاءات شابة موهوبة، وسهولة الاتصال مع التوسع الكبير لمطار البحرين الدولي.

جاء ذلك في ورقة بحثية أعدتها شركة راين للاستشارات الاستراتيجية، ومقرها المملكة المتحدة، بعنوان «الاستفادة من تميز البحرين في تجربة العملاء» بالتعاون مع شركة «صلة الخليج»، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء في مملكة البحرين، والحائزة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات الاتصال والإسناد الخارجي للأعمال.

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائية للسيارات بمجمع الأوتوريوم

البحرين وإسرائيل تتفقان على الاعتراف المتبادل بالتطعيم ضد كورونا

وبحسب وسائل إعلام بحرينية، أكد المؤسس والمحلل الرئيسي للشركة البريطانية بيتر راين أن مملكة البحرين من أبرز البلدان القادرة على إدارة مراكز الاتصال القريبة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي مواقع أوروبا الغربية المستهدفة، وتعد من أفضل 10 خيارات للمديرين التنفيذيين لمراكز الاتصال المؤسسي في كل من المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك من بين أكثر من 50 موقعًا لإسناد أو تعهيد الأعمال التجارية الخارجية في النطاق الإقليمي أو الدولي، وأن إدراج البحرين في القائمة المختصرة لوجهات التوصيل في اثنين من أكثر أسواق الطلب تطورًا يشير إلى زيادة الوعي بما يمكن أن تقدمه البحرين في مجال تجربة العملاء.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج فراس أحمد: قمنا بإجراء هذه الدراسة المتعمقة للتحقق من القوة التنافسية لصناعة الإسناد الخارجي للعمليات في البحرين والقيمة المضافة التي تقدمها الدولة في دعم المؤسسات لتعزيز التميز في خدمة العملاء. مع التغيير في طريقة عمل المنظمات بسبب جائحة فيروس كورونا، والتوجه نحو التحول الرقمي، من المهم إعطاء الأولوية لخدمة العملاء بشكل أكبر، ويمكن لمنظومة قوية من خدمات الإسناد الخارجي للأعمال أن تساعدهم على تحقيق ذلك بسلاسة. إن موقع البحرين وخبراتها العريقة في هذا المجال بمثابة عرض ذي قيمة قوية، حيث يقدمان للمؤسسات حلولًا فعَّالة من حيث التكلفة لتعزيز معايير خدمة العملاء.

 

وسلطت الورقة البحثية الضوء على نقاط قوة البحرين كوجهة مثالية في تقديم خدمات مراكز الاتصال والإسناد الخارجي للأعمال (BPO)، ومن أبرزها: سهولة الوصول، مع التوسع الكبير لمطار البحرين الدولي الذي يوفر للمسافرين رحلات مباشرة من وإلى معظم المدن الرئيسية في المنطقة، وتنوع التركيبة السكانية من حيث تواجد مغتربين من مناطق مختلفة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وأهميتها في توافر كفاءات ومواهب كبيرة متعددة اللغات في مركز واحد، لاسيما وأن ثلث السكان دون 25 عامًا، كما تعد البحرين من بين أكثر المواقع تنافسية في منطقة الخليج من حيث التكلفة المعقولة لتقديم أعمال مركز الاتصال، بمعدل 12.50 دولارًا أمريكيًا لخدمة العملاء في الساعة لكل عميل، حيث توفر المملكة التوازن الصحيح للقيمة والابتكار للشركات من جميع أنحاء العالم.
 

مجلس التعاون الخليجي البحرين مملكة البحرين المملكة المتحدة التطعيم ضد كورونا دول مجلس التعاون الخليجي

موضوعات متعلقة

البحرين تتضامن مع الهند للتصدي لجائحة كورونا

بيان عاجل من البحرين بشأن قرار السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

ترشيحاتنا

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

تصرف شيكابالا غريب.. وليد صلاح الدين يعلق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سر تكرار فبأى آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.. مفكر إسلامي يجيب

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

إنفو جراف.. الوزراء : مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول بالطاقة العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

حبس المتهمة بقتل رضيعها وزوجها بتهمة إكراهها على توقيع إيصالات أمانة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بالأسماء والعناوين.. التعليم العالي تغلق أكاديميات و كيانات وهمية بالشرقية

١٤ يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فيرمونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ