تقرير بريطاني: البحرين وجهة مثالية في تجربة العملاء وخدمات إسناد الأعمال

أشاد تقرير بريطاني متخصص، بدور مملكة البحرين في دفع عجلة نمو عمليات الأعمال التجارية العالمية، بوصفها منصة مثالية في إدارة مراكز الاتصال وتجربة العملاء وخدمات الإسناد الخارجي للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا بجودة وكفاءة وفاعلية، بفضل موقعها وتركيبتها السكانية متعددة اللغات وتمتعها بكفاءات شابة موهوبة، وسهولة الاتصال مع التوسع الكبير لمطار البحرين الدولي.

جاء ذلك في ورقة بحثية أعدتها شركة راين للاستشارات الاستراتيجية، ومقرها المملكة المتحدة، بعنوان «الاستفادة من تميز البحرين في تجربة العملاء» بالتعاون مع شركة «صلة الخليج»، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء في مملكة البحرين، والحائزة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات الاتصال والإسناد الخارجي للأعمال.

وبحسب وسائل إعلام بحرينية، أكد المؤسس والمحلل الرئيسي للشركة البريطانية بيتر راين أن مملكة البحرين من أبرز البلدان القادرة على إدارة مراكز الاتصال القريبة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي مواقع أوروبا الغربية المستهدفة، وتعد من أفضل 10 خيارات للمديرين التنفيذيين لمراكز الاتصال المؤسسي في كل من المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك من بين أكثر من 50 موقعًا لإسناد أو تعهيد الأعمال التجارية الخارجية في النطاق الإقليمي أو الدولي، وأن إدراج البحرين في القائمة المختصرة لوجهات التوصيل في اثنين من أكثر أسواق الطلب تطورًا يشير إلى زيادة الوعي بما يمكن أن تقدمه البحرين في مجال تجربة العملاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج فراس أحمد: قمنا بإجراء هذه الدراسة المتعمقة للتحقق من القوة التنافسية لصناعة الإسناد الخارجي للعمليات في البحرين والقيمة المضافة التي تقدمها الدولة في دعم المؤسسات لتعزيز التميز في خدمة العملاء. مع التغيير في طريقة عمل المنظمات بسبب جائحة فيروس كورونا، والتوجه نحو التحول الرقمي، من المهم إعطاء الأولوية لخدمة العملاء بشكل أكبر، ويمكن لمنظومة قوية من خدمات الإسناد الخارجي للأعمال أن تساعدهم على تحقيق ذلك بسلاسة. إن موقع البحرين وخبراتها العريقة في هذا المجال بمثابة عرض ذي قيمة قوية، حيث يقدمان للمؤسسات حلولًا فعَّالة من حيث التكلفة لتعزيز معايير خدمة العملاء.

وسلطت الورقة البحثية الضوء على نقاط قوة البحرين كوجهة مثالية في تقديم خدمات مراكز الاتصال والإسناد الخارجي للأعمال (BPO)، ومن أبرزها: سهولة الوصول، مع التوسع الكبير لمطار البحرين الدولي الذي يوفر للمسافرين رحلات مباشرة من وإلى معظم المدن الرئيسية في المنطقة، وتنوع التركيبة السكانية من حيث تواجد مغتربين من مناطق مختلفة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وأهميتها في توافر كفاءات ومواهب كبيرة متعددة اللغات في مركز واحد، لاسيما وأن ثلث السكان دون 25 عامًا، كما تعد البحرين من بين أكثر المواقع تنافسية في منطقة الخليج من حيث التكلفة المعقولة لتقديم أعمال مركز الاتصال، بمعدل 12.50 دولارًا أمريكيًا لخدمة العملاء في الساعة لكل عميل، حيث توفر المملكة التوازن الصحيح للقيمة والابتكار للشركات من جميع أنحاء العالم.

