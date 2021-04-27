رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنهاء العام الدراسي ، بالنسبة لسنوات النقل بـ مدارس التعليم الفني، بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم : ستطبق على طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

وقررت وزارة التربية والعليم ، ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

