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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. إنهاء العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنهاية امتحانات أبريل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إنهاء العام الدراسي ، بالنسبة لسنوات النقل بـ مدارس التعليم الفني،  بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021. 

وقالت وزارة التربية والتعليم : ستطبق على طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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رسميا.. ننشر ضوابط تقييم طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني

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وزير التعليم : أشكر المعلمين على جهودهم المضاعفة لإتمام الامتحانات في هذا العام الاستثنائي

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

وقررت وزارة التربية والعليم ، ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.
 

وزارة التربية والتعليم مدارس التعليم الفني امتحانات شهر ابريل التعليم تدريب الطلاب

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