البحرين.. مرسوم ملكي بتعيين مديرين عامّين في جهاز الخدمة المدنية

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مرسوم رقم (57) لسنة 2021 بتعيين وكيلين مساعدَين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث تم تعين كلا من عدنان عبدالوهاب اسحاق وكيلًا مساعدًا للسياسات المالية والميزانية، و مبارك نبيل مطر وكيلًا مساعدًا للعمليات المالية.

فيما أصدر الملك حمد بن عيسى، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية، مرسوم رقم (56) لسنة 2021 بتعيين مديرين عامّين في جهاز الخدمة المدنية، حيث نص القرار على تعين الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة مديرًا عامًا للتنظيم وموازنة الوظائف، و خليل عبدالرسول حسن مديرًا عامًا للسياسات والأجور.

من جانبه أصدر عن سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني قرار رقم (24) لسنة 2021 بتعيين مديرين في المستشفيات الحكومية، حيث تم تعين الدكتورة نور رياض علي ضيف مديراً لإدارة العمليات والخدمات وعبدالله ناصر سلطان السويدي مديراً لإدارة الموارد البشرية.