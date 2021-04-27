رئيس مدينة مرسى علم : إنشاء مظلات للمصلين بمسجد المركز الإسلامي عن طريق المشاركة المجتمعية

تفقد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، مسجد المركز الإسلامي بشارع 68 وذلك لمتابعة أعمال المظلات للمصلين امام المسجد .



وأوضح عدلى أن شركة السكرى لمنجم الذهب ، استجابت للمشاركة المجتمعية وتحقيق الصالح العام والتعاون بين الوحدة المحلية للمدينة وتعزيز المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية بمدينة مرسى علم .



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمواطنين بمدن المحافظة



كما استجاب عدلى لسيدة عجوز بجوار مسجد المركز الإسلامي بشارع 68 اشتكت انها تعاني من ألم في المفصل وتريد إجراء عملية في قدمها ، وقام عدلى بالتواصل معها ووعد بمساعدتها ، ويقوم بعمل كل ما يلزمها .