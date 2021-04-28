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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

فرح الزاهد تشعل تويتر بمسلسل الطاووس

فرح الزاهد
فرح الزاهد

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل "الطاووس" بأداء الفنانة فرح الزاهد، وكتب البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أدائها في العمل كان مفاجأة بالنسبة لهم، وكتب اخر: "تمثيلها واقعي جدا".

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بعدسة رءوف عبد العزيز.. أحمد فواد سليم شيطان يعظ في الطاووس

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رانيا محمود ياسين تخطف سهر الصايغ.. أحداث ساخنة بالحلقة 14 لمسلسل الطاووس

 

ملخص أحداث مسلسل الطاووس

يسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.
 

ويرفع برومو العمل، الحرج؛ ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

 

أبطال مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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الطاووس فرح الزاهد الفنانة فرح الزاهد مسلسل مسلسل الطاووس تويتر

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