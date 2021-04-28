شاهد .. منة فضالي بصحبة ملك زاهر بمسلسل نسل الأغراب

نشرت الفنانة منة فضالي صورتين لها مع الفنانة ملك زاهر ، من مسلسل “نسل الأغراب” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي قائلة " عزيزه ورغده#نسل_الاغراب#منه_فضالي#ملك_احمد_زاهر ".

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



