في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

حل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي فهد المديفر لتشهد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة ليتصدر بن سلمان الترند بملايين المشاهدات الاستثنائية.



وأبهر اللقاء الذي استغرق نحو 90 دقيقة العالم، فمن دون ورقة وقلم ولا شاشة يقرأ منها ذكر بن سلمان أكثر من 190 رقما ليضع العالم في حيرة هل كان اللقاء مسجلا أم مباشر.



وتوالت ردود الفعل بشكل لا متناهي حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين على أن لقاء ولي العهد السعودي شفاف وفيه الشغف والطموح؛ فكان محور اللقاء الاعتزاز بالوطن والمواطن بلغة الإنجازات التي صنعت الفارق في زمن قصير، واستدعاء المستقبل قبل أوانه، وتعزيز استراتيجية التعليم لتحقيق رؤية سموه الطموحة في تعزيز المهارات، والمنافسة عالمياً، وبناء الإنسان مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي.



فيما اعتبر بعض المغردين من المملكة العربية السعودية وخارجها، أن #لقاء_ولي_العهد نقطة تحول كبيرة نحو سعودية وثابة و يمكن تلخيص قول #ولي_العهد في أن #رؤية_2030_واقع_يتحقق.

وبلغة الشموخ وهمة جبال طويق تحدث بن سلمان عن السعوديون لا يعرفون الخوف وأن الخوف غير موجود في قاموس السعوديين، والمواطن السعودي أغلى ما تمتلكه المملكة.



وحسب نسب المشاهدات التي حققتها القنوات في المملكة فقد غير بن سلمان مؤشر المشاهدات محققا قفزة هائلة في لحظة؛ حيث سجلت هذه القنوات نسب المشاهدات كالآتي قناة السعودية 5.4 مليون

قناة إم بي سي 3.2 مليون، قناة الإخبارية 1.2 مليون

قناة العربية 840 ألفا، قناة روتانا 400 ألف، قناة الشرق 34 ألفا.