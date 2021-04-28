لبنان تطرح أول سيارة كهربائية بشعار المسجد الأقصى.. صور

لبنان تطرح اول سيارة كهربائية

أرادت لبنان أن تلحق بقطار المنافسة في مجال السيارات وأطلقت شركة في لبنان أول سيارة تصنع في لبنان على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، وقالت الشركة التي تحمل اسم Electra EV أن هذه السيارة الجديدة هي أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها في لبنان .

وأطلقت الشركة اللبنانية Electra EV اسم القدس رايز أو نهضة القدس مع شعار ذهبي في مقدمة السيارة يمثل قبة الصخرة التي توجد في نطاق المسجد الأقصى كقيمة ورمز لفلسطين

وللمسلمين والعرب.

وأعلن جهاد محمد مؤسس شركة Electra EV في لبنان وهو فلسطيني الأصل أن السيارة تعتبر أول سيارة تصنع في لبنان بصورة كاملة حيث يصل سعرها الي 30 ألف دولار، أي حوالي 470.000 جنيه مصري ويمكن دفع جزء من سعرها بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية.

وأضاف جهاد محمد أنه يسعي الي تصنيع 10 آلاف سيارة في العام مع بدء الإنتاج الفعلي للسيارة خلال عام تقريباً، وأكد أن شركة Electra EV الناشئة في لبنان يعمل فيها قرابة 300 موظف من الجنسية اللبنانية والفلسطينية حيث بدأ العمل في الشركة بالرغم مما تعانيه لبنان في الفترة الحالية من ظروف صعبة كما يسعي إلي تأسيس شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية لتناسب طبيعة انتشار السيارة الكهربائية التي يسعي لبيعها في لبنان وتصديرها لجميع دول العالم لاحقا، خصوصا بعد اتجاه العالم لاستخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.