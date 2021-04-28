عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لبنان تطرح اول سيارة كهربائية

لبنان تطرح أول سيارة كهربائية بشعار المسجد الأقصى.. صور

القدس رايز
القدس رايز

أرادت لبنان أن تلحق بقطار المنافسة في مجال السيارات وأطلقت شركة في لبنان أول سيارة تصنع في لبنان على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، وقالت الشركة التي تحمل اسم Electra EV أن هذه السيارة الجديدة هي أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها في لبنان . 

 وأطلقت الشركة اللبنانية Electra EV اسم القدس رايز أو نهضة القدس مع شعار ذهبي في مقدمة السيارة يمثل قبة الصخرة التي توجد في نطاق المسجد الأقصى كقيمة ورمز لفلسطين 

وللمسلمين والعرب.

وأعلن جهاد محمد مؤسس شركة Electra EV في لبنان وهو فلسطيني الأصل أن السيارة تعتبر أول سيارة تصنع في لبنان بصورة كاملة حيث يصل سعرها الي 30 ألف دولار، أي حوالي 470.000 جنيه مصري ويمكن دفع جزء من سعرها بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية. 

وأضاف جهاد محمد أنه يسعي الي تصنيع 10 آلاف سيارة في العام مع بدء الإنتاج الفعلي للسيارة خلال عام تقريباً، وأكد أن  شركة Electra EV الناشئة في لبنان يعمل فيها قرابة 300 موظف من الجنسية اللبنانية والفلسطينية حيث بدأ العمل في الشركة بالرغم مما تعانيه لبنان في الفترة الحالية من ظروف صعبة كما يسعي إلي تأسيس شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية لتناسب طبيعة انتشار السيارة الكهربائية التي يسعي لبيعها في لبنان وتصديرها لجميع دول العالم لاحقا، خصوصا بعد اتجاه العالم لاستخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة. 

اخبار السيارات أسعار السيارات حوادث سيارات كهربائية سيارات كهربائية

موضوعات متعلقة

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

استلام أولي سيارات الاحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

ترشيحاتنا

تعرف على الفئات المستثناة من الإجازات الرسمية بالحكومة

Dell تعلن عن أكثر أجهزة الكمبيوتر التجارية ذكاءً في العالم

القمامة تكسو شارع عياد فى أسيوط .. والأهالى تستغيث لرفعها.. صور

موعد طرح هوندا أكورد 2021 في مصر .. صور

لبنان تطرح أول سيارة كهربائية بشعار المسجد الأقصى.. صور

وزير التنمية المحلية يكشف موقف تعديل اشتراطات البناء بعد إقرارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

السبت والأحد والإثنين أجازة .. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

تعرض زوجة الفنان محمد العمروسي لـ حادث سير عنيف

السجن المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته فى المعادى

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ