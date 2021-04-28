محافظ القليوبية يبحث أعمال تطوير مشروع ممشى النيل ببنها

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور اللواء المهندس وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية وذلك لمتابعة أعمال إنشاء ممشى النيل بالقطاع الثاني والثالث ببنها.

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وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب التنفيذ والمعوقات التي تتسبب في بطئ الأعمال، موجها بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع بالكامل، مشيرا الى أن المحافظة تولي المشروع اهتماما بالغا، وهناك دعما كاملا من القيادة السياسية لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصري في رؤية نهر النيل كمتنفس حضاري لهم.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ الشركة المنفذة أن لا يقل عرض الممشى عن مسافه 5 متر في كل القطاعات، والتنسيق مع جهات الولاية في حالة وجود إشغال لسرعة دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.



وتابع المحافظ الاجتماع بجولة تفقدية للممشى تفقد خلالها المعوقات عند نادي الري حيث تم التنسيق مع وكيل وزارة الري لتوسعة الممشى في هذه المنطقة إلى 5 متر، ونقل كابلات الكهرباء والبدء في إنشاء مدخل الممشى من أمام مبنى مجلس مدينة بنها.



ابع خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية القشيش وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بكافة قرى الوحدة وتقديم كافة التسهيلات ورفع أي معوقات تعوق التنفيذ.



وقال العرفي إن مشروعات مبادرة حياة كريمة تجرى على قدم وسائق بقرى مركز شبين القناطر وتتم متابعة يومية لهذه المشروعات من خلال الأجهزة التنفيذية.



وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع لجنة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومسئولى شركة غاز لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية لخط الغاز الطبيعي التى تجرى بطريق شبين القناطر/ قليوب ، مؤكدا أن توصيل خطوط الغاز لطريق شبين - قليوب سوف يخدم قرى “ كفرشبين وطحانوب ونوي”، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على مسئولي شركة الغاز الطبيعي بضرورة رفع نسبة الإنجاز للأعمال الجارية وانهاء المشروعات للعمل على خدمة المواطنين.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن مبادرة حياة كريمة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.



وأشار محافظ القليوبية الى أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمركز.



وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.