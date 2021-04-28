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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط: انعقاد الحلقة السابعة من سيمنار شباب الباحثين

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقدت الحلقة السابعة من سيمنار شباب الباحثين ضمن الفاعليات العلمية لمعهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2020/2021  بمقر المعهد – قاعة الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن بالدور السابع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وعبر تطبيق زووم الإلكتروني، بحضور عدد من معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة.

تناول المتحدث وهو  آية إبراهيم، المدرس المساعد بمركز الأساليب التخطيطية موضوع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التعامل مع الأزمات المستجدة.

الذكاء الاصطناعي  ( Artificial Intelligence)‏ 

هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. 

بعض الأمثلة البارزة للذكاء  الاصطناعي  هي  المركبات  ذاتية  القيادة  والطائرات  بدون طيار في مجال المركبات، والتشخيص الطبي والرعاية الصحية عن بعد في مجال الرعاية الصحية، وأنظمة اكتشاف البرامج الضارة والفيروسات البرمجية botnet في مجال الأمن السيبراني، ومعالجة الصور في مجال تقنيات الإبصار الحاسوبي، وغير ذلك.

البيانات الضخمة  (Big Data)

▪ مجموعة من حزم البيانات الضخمة جدًا والمعقدة والتي يصعب التعامل معها بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS)  التقليدية من ناحية التخزين، البحث، التمثيل، والتحليل.

▪ مجموعة من بيانات متعددة الأنواع والمصادر بحجم يصل إلى المئات من التيرابايت أو حتى البيتابايت أو حتى أكثر للحزمة الواحدة من البيانات.

خصائص البيانات الضخمة:

▪ الحجم Volume :

وهي حجم البيانات المستخرجة من مصدر ما، وهو ما يحدد قيمة وإمكانات البيانات لكي تصنف من ضمن البيانات الضخمة؛ و قد يكون الخاصية الأكثر أهمية في تحليل البيانات الضخمة .

▪ التنوع Variety :

ويقصد بها تنوع البيانات المستخرجة، والتي تساعد المستخدمين سواء كانوا باحثين أو محللين على اختيار البيانات المناسبة لمجال بحثهم.

▪ السرعة Velocity :

يقصد بها سرعة إنتاج واستخراج البيانات لتغطية الطلب عليها؛ حيث تعتبر السرعة عنصرًا حاسمًا في اتخاذ القرار بناء على هذه البيانات، وهو الوقت الذي نستغرقه من لحظة وصول هذه البيانات إلى لحظة الخروج بالقرار بناء عليها. 

مصادر البيانات الضخمة

✵ المصادر الناشئة عن إدارة أحد البرامج.

✵ مصادر شبكات أجهزة الاستشعار.

✵ مصادر البيانات السلوكية.

✵ مصادر البيانات المتعلقة بالآراء.

معهد لتخطيط القومي شباب الباحثين معهد التخطيط الهيئة العلمية المعاونة

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