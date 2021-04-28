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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في مقابر ميت غمر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عثر نجار بميت غمر بمحافظة الدقهلية، على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة بالمقابر فقام بإبلاغ الشرطة وتم إيداع الطفلة بمستشفى ميت غمر العام.

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من المدعو السعيد عبدالفتاح مصطفی علی ٤٧ عاما، نجار ومقيم منطقة " الحاجبي " بندر ميت غمر بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع بين مقابر المسلمين بذات المنطقة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص نبين أنها ترتدي ملابسها "عمر يوم واحد تقريبًا" الحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة، تم إيداع الطفلة حضانة مستشفى ميت غمر العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/١٥١٧ إداري قسم ميت غمر ، وجاري ٕاستكمال الفحص وتحديد والدة الطفلة والعرض على النيابة العامة .

العثور طفلة حديثة الولادة ميت غمر مقابر نجار محافظة الدقهلية

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