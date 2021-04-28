إعلان نتائج الماجستير بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة طلاب الدراسات العليا دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية .

وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس 50 % عن بعد و50% بالشكل المباشر .

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات .

كما وجهت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ممثلة فى الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ووكلاء الكلية، التهنئة إلى فريق مشروع " توجيه الكرسى المتحرك بناءاً على حركة العين "، لحصوله على المركز الخامس فى مسابقة VOIS Hackathon شركة ڤودافون للحلول الذكية.

أقيمت المسابقة فى الفترة من 25 حتى 28 مارس 2021، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف د. منال محسن طنطاوى أستاذ مساعد بقسم الحسابات العلمية, مساعد الإشراف المعيدة رضوى رضا بقسم الحسابات العلمية.

وأعضاء الفريق الفائز هم :

_ أحمد محمد عبد الحفيظ

_ آية الله محمد التابعى

_ أحمد أسامة محمد

_ أسماء على الشيخ

_ بسنت إيهاب مصطفى



