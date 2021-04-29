أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

شهر رمضان له طبيعة خاصة عند المصريين حيث ارتبط الشهر الكريم ببعض العادات والطقوس التى تعود عليها المصريون منذ سنوات طويلة ، وتعد "الكنافة والقطايف والحلويات" من أشهر العادات التى تربينا عليها منذ الصغر وكبرنا ونحن نشاهدها على موائد الإفطار يوميا.

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وشهدت محلات بيع "الكنافة والقطايف" رواجا مع خلال الاحتفال بشهر رمضان الكريم ، حيث توافد عدد من المواطنين على المحلات المعروفة في المدن والتى لها تاريخ فى صناعة الكنافة على شرائها.



وداخل شارع العادلى بمنطقة وسط البلد أكبر شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية يقف كل من محمد متولى ووليد ابراهيم أحد العاملين بمحل " البتنداوي " الذى يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية ويرجع تاريخه لسنوات طويلة وكل عام يبتكر فى صناعة حلوى رمضان.



من جانبه قال ياسر البتنداوي مدير المحل أن القطايف تعد من أهم أطباق الحلويات على مائدة شهر رمضان الكريم ، مشيرا إلى أنه تعد من الحلويات الخفيفة والتى تشهد اقبالا من المواطنين على شرائها لانها سعرها فى متناول الجميع.



وأشار البتنداوي الى أن صناعة الكنافة والقطايف تعد صناعة للكبار والصغار ، لافتا الى ان عدد كبير من العاملين معه في المحل يرجع تاريخ عملهم لأكثر من 15 عاما فى صناعة القطايف والكنافة وغيرها من حلويات شهر رمضان الكريم.



وأضاف أن محل البتنداوي يحرص على سمعته التي ورثها عن أجداده لذلك فهو دائما يحب التطوير والتجديد في المهنة من خلال إدخال أصناف جديدة كل عام ، مؤكدا أن هذا العام تم إدخال نوع جديد من القطايف وهي " قطايف الكاريه " وهى نوع جديد من القطايف تقدم " الحلو والحادق" حسب مزاج كل شخص ، مضيفا أن القطايف الكاريه تابع بالوحدة لأنها كبيرة الحجم تشبه البيتزا.



وتابع ياسر البتنداوى أن القطايف تعد من المقدسات الرمضانية بعد الإفطار عند المصريين خصوصا أن العديد من الأسر المصرية تعدها جزءا من تقاليد الضيافة ، لافتا الى ان اسعارها تبدأ من 14- 20 جنيه للكيلو ، بينما تباع القطايف الكاريه بسعر 8 جنيه للواحدة.



وأكد مدير المحل انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع العاملين في المحل من حيث ارتداء الكمامات والماسكات فضلا عن ارتداء زى خاص بالمحل.

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