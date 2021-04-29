عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في ساحة المسجد الأشهر.. لماذا أغضبت جوهرة أهالي الغردقة بصورها في رمضان؟

جوهرة أمام مسجد الميناء
جوهرة أمام مسجد الميناء بالغردقة

رغم  ظهورها بالحجاب والعباءة، غير أن الصور التي نشرتها الراقصة جوهرة من ساحة مسجد الميناء بالغردقة، أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي المدينة، وخلّفت ردود أفعال كثيرة.

 

 الراقصة إيكاترينا أندريفا الروسية ، الشهيرة بجوهرة، استخدمت المسجد خلفية لها لجلسة تصوير وتوسطت ساحته بزي رمضاني معهود، ونشرت الصور على حساباتها المختلفة بمواقع التواصل لتحصد الآلاف من النقاشات في التعليقات.

 

الكثيرون رفضوا ظهور جوهرة واستغلالها للمسجد الأشهر في الغردقة خلال جلسة تصوير، وقالوا إن ذلك لا يصح.

 

بينما تقبل الآخرون الصور وعلقوا: “حتى لو دخلت المسجد، فهو بيت الله وهو وحده من يحاسب وليس أحد غيره”.

 

وقد أصبحت جوهرة حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صورها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى بالغردقة أمام مسجد الميناء الكبير.

 

 

مسجد الميناء الكبير بالغردقة أحد أبرز مساجد الغردقة، والذى يمتلك ساحة كبيرة ويسع عددا كبيرا من المصلين وبه مكتبة إسلامية بجميع لغات العالم.

 

ويعتبر مسجد الميناء الكبير بالغردقة من أهم أسباب رواج السياحة الدينية في البحر الأحمر، إذ يتردد عليه مئات السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، وأصبح ضمن البرنامج الرئيسي لجولة اليوم الواحد السياحية "سيتي تور"، والتي تنظمها شركات السياحة.

 

وهو واحد من أكبر المساجد في مصر وأكبر مسجد على الإطلاق في البحر الأحمر، وافتتح المسجد في عام 2012، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويقع على البحر مباشرة ويتسع لنحو 10 آلاف مصل، بالإضافة إلى ساحة كبرى في حرمه تتسع لحوالي 17 ألف مصل، ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركزا ثقافيا إسلاميا يشرح الدين الإسلامي بثلاث لغات أجنبية مختلفة، كما يحوي مكتبة بها كتب وأسطوانات تشرح الدين الإسلامي بأكثر من عشر لغات أجنبية مختلفة.

 

البحر الأحمر الراقصة جوهرة اخبار الغردقة مسجد الميناء الكبير رواد مواقع التواصل الإجتماعي

ترشيحاتنا

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

مدير حديقة الحيوان : انتظروا أنشطة ترفيهية جديدة للأطفال في العيد

ولي العهد السعودي: لا نقبل بوجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودنا

بعد حسم دوري سيدات اليد.. يحيى يوسف: سعيد بتحقيق الثلاثية هذا الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

شرب الماء بكثرة ضار بالصحة ويمكن أن يسبب الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ