في ساحة المسجد الأشهر.. لماذا أغضبت جوهرة أهالي الغردقة بصورها في رمضان؟

رغم ظهورها بالحجاب والعباءة، غير أن الصور التي نشرتها الراقصة جوهرة من ساحة مسجد الميناء بالغردقة، أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي المدينة، وخلّفت ردود أفعال كثيرة.

الراقصة إيكاترينا أندريفا الروسية ، الشهيرة بجوهرة، استخدمت المسجد خلفية لها لجلسة تصوير وتوسطت ساحته بزي رمضاني معهود، ونشرت الصور على حساباتها المختلفة بمواقع التواصل لتحصد الآلاف من النقاشات في التعليقات.

الكثيرون رفضوا ظهور جوهرة واستغلالها للمسجد الأشهر في الغردقة خلال جلسة تصوير، وقالوا إن ذلك لا يصح.

بينما تقبل الآخرون الصور وعلقوا: “حتى لو دخلت المسجد، فهو بيت الله وهو وحده من يحاسب وليس أحد غيره”.

وقد أصبحت جوهرة حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صورها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى بالغردقة أمام مسجد الميناء الكبير.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة أحد أبرز مساجد الغردقة، والذى يمتلك ساحة كبيرة ويسع عددا كبيرا من المصلين وبه مكتبة إسلامية بجميع لغات العالم.

ويعتبر مسجد الميناء الكبير بالغردقة من أهم أسباب رواج السياحة الدينية في البحر الأحمر، إذ يتردد عليه مئات السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، وأصبح ضمن البرنامج الرئيسي لجولة اليوم الواحد السياحية "سيتي تور"، والتي تنظمها شركات السياحة.

وهو واحد من أكبر المساجد في مصر وأكبر مسجد على الإطلاق في البحر الأحمر، وافتتح المسجد في عام 2012، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويقع على البحر مباشرة ويتسع لنحو 10 آلاف مصل، بالإضافة إلى ساحة كبرى في حرمه تتسع لحوالي 17 ألف مصل، ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركزا ثقافيا إسلاميا يشرح الدين الإسلامي بثلاث لغات أجنبية مختلفة، كما يحوي مكتبة بها كتب وأسطوانات تشرح الدين الإسلامي بأكثر من عشر لغات أجنبية مختلفة.