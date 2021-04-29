90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي بقيمة 11 مليون دولار 2020

اكد محمد علاء مدير ادارة الخدمات الحكومية بالمجلس التصديري للأثاث أن نحو90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي و1% فقط من الأثاث المعدني أو من مواد أخرى مشيرا الى أن صادرات حجم صادرات “الأثاث بأنواعه” بلغ خلال العام الماضي 11 مليون دولار مقارنة بنحو 13 مليون دولار خلال 2019.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” انه استقرت صادرات “الخشب والوقود” عند مستوى مليون دولار، بينما زادت صادرات “منتجات خشبية أخرى” خلال العام الماضي إلى الأردن لنحو 50 ألف دولار مقابل 20 ألف دولار خلال 2019، وكذلك صادرات “المراتب” إلى نحو 39 ألف دولار مقابل ألفي دولار، وصادرات “الأخشاب المصنعة” نحو 6 آلاف دولار مقارنة بنحو ألف دولار في 2019.

وحول أهم العلاقات التجارية بين مصر والأردن أوضح علاء أن كلا البلدين موقعان على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تتيح إعفاء جمركي بنسبة 100% شرط وجود عمليات تصنيع تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة تحت بند جمركي، بالإضافة إلى اتفاقية أغادير(مصر -الأردن-تونس-المغرب)،والتى تعطي إعفاء جمركي بنسبة 100% بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن الشحن يتم عن طريق الشحن البحري حيث يبلغ سعر الحاوية 40 قدم نولون فقط من ميناء دمياط الى ميناء العقبة نحو714 دولارا بعوائد شجن تصل إلى 2400 جنيها ،فيما يبلغ سعر الحاوية 20 قدم نولون فقط من ميناء دمياط الى العقبة 532 دولارا بعوائد شحن تبلغ 1700 جنيه، وتبلغ مدة الرحلة من دمياط الى العقبة يومان.

ونوه علاء بأن عملية نقل البضاعة عن طريق الشحن البري من باب المصنع إلى باب العميل شاملة جميع التكاليف تتراوح من 6900 الى 7200 دولار وتصل خلال 7 أيام.