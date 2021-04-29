وكيل إسكان البرلمان: إعطاء مصدر دخل ثابت لـ الغارمات حل جذري لأزمتهن

ناشد النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بأهمية إجراء تسهيلات في شروط الحصول علي القروض بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل دعم المرأة وتشغيلها وتحديدا المعيلة والأرامل.



أكد "منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تمكين المرأة في بيئة العمل يخدم زيادة الإنتاجية وذلك من خلال عملها بقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد جزءا من الإقتصاد غير الرسمي بما يعود علينا بالعديد من المكاسب.

وتابع النائب حديثه، قائلا " ملف الغارمات من الملفات البارزة لدعم الدولة تجاه المرأة الأرملة أو المعيلة فآلية إدارته بمثابة إصلاح أخطاء الماضي لهن، فخطة إعطائهن مصدر دخل ثابت هي الحل الجذري لهذه المشكلة".

و اختتم النائب، يجب أيضا التركيز علي المشروعات متناهية الصغر التي تجمع بين الربح المقبول والخدمة المجتمعية والإقتصادية في آن واحد، علي سبيل المثال حضانات الأطفال وورش الخياطة والملابس بإعتبارهما أيضا الأكثر شيوعا بالنسبة لتشغيل النساء.



وقالت نفين القباج، وزيرة التضامن، أن الجزء الخاص بمتناهي الصغر كنا 82 ألف مشروع سنة 2017 - 2018، وصلنا إلي 42 الف مشروع، وكنا 420 مليون جنيه، لدينا الان مليار و400 مليون جنيه، وحصلنا علي دعم اضافي لتشغيل العمالة غير المنتظمة يصل إلي 570 مليون جنيه.

وأوضحت القباج، أنه في مشروعات تنمية الأسرة سنحصل علي 3 مليارات ونصف المليار، لتشغيل النساء، وستكون هناك اتاحة كبيرة في المشروعات متناهية الصغر بشرط أن يكون فيه نتائج نتائج مثمرة حقيقية نصل بها إلي زيادة دور المرأة الانتاجي وخفض دورها الإيجابي.

وتابعت القباج:أنه يتم عمل لقرض لمشروعات متناهية الصغر للأمهات اطفال الحضانات، حيث تم التركيز علي الطفل في أكثر من جانب، مؤكدة ان فخامة الرئيس أتاح لنا ترخيص الحضانات الغير مرخصة، وتم عمل لجنة وطنية بترخيص الحضانات وصلنا فيها إلي مزايا كبيرة، وأدرجنا الحضانات ضمن المشروعات تناهية الصغر.

ونوهت الوزيرة أنه تم عمل مزايا لمشروعات صغيرة من خلال بنك ناصر للنساء كي يحصلن علي قرض ميسر لعمل حضانات، مؤكدة أنه يتم إنشاء حضانات في جميع قري الريف المصري، وهناك فكرة لإنشاء الحضانات في مراكز الشباب والمدارس والمستهدف أن نمول فرص عمل للشباب في هذه الحضانات

