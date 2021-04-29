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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على طريقة هند صبري في التعامل مع انتقادات السوشيال ميديا

صدى البلد

كشف الفنانة هند صبري عن طريقتها في التعامل مع انتقادات السوشيال ميديا.

وقالت هند صبري لـ صدى البلد: "اتعامل مع انتقادات السوشيال ميديا، حسب نوعها، في العادة أفكر فيها لو حقيقية أو في محلها أضعها في اعتباري ولو كانت لأغراض أخرى لا أركز فيها".

كانت هند صبري، كشفت عن أبرز الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت لـ"صدى البلد": "واجهت الكثير من الصعوبات، منها التصوير على مدار عام ونصف العام، إذ كان من المفترض عرض المسلسل العام الماضي، لكن كل تأخيرة وفيها خيرة، ورب ضارة نافعة".

وتابعت: “التأخير منحنا فرصة أكثر للتركيز على التفاصيل، والمؤلف باهر دويدار استغل الوقت في إعادة كتابة بعض الحلقات، وكان هناك تركيز أكثر من أحمد علاء، إلى جانب أن التصوير كان في وقت كورونا وكان علينا السفر كثيرًا لبلاد أوروبية وعربية، وتقديم مشاهد بها أكشن”.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16.. احمد عز في مهمة جديدة بلمخابرات المصرية

مسلسل هجمة مرتدة مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

السوشيال ميديا المخابرات صلاح عبدالله سوشيال ميديا هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة الموسم الرمضاني

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