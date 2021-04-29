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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب من كواليس برنامج رامز جلال

أول تعليق من سمية الخشاب بعد حلقتها مع رامز جلال

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صور لها من كواليس برنامج رامز جلال، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علقت سمية الخشاب قائلة : «استمتعت جدا بالحلقة يا رامز بس لسانك عايز قطعه ..ربنا يهديك».

ووقعت الفنانة سمية الخشاب ، ضحية مقلب رامز عقله طار، في حلقة الليلة، في البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان 2021.

وخلال مقدمة حلقة اليوم، سخر الفنان رامز جلال من الفنانة سمية الخشاب، قائلًا: "اسكندرية ياما حدفت علينا مواهب، معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازة لها إفتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن العربي وبكلاويز الغناء".


تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

سمية الخشاب رمضان انستجرام الفن رامز جلال

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