مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17 .. تعرف على اختيار جليلة ما بين عساف وغفران

شهدت الحلقة ال17 من مسلسل “ نسل الأغراب” للنجم أحمد السقا العديد من الأحداث.

وبدأت الحلقة بقدوم غفران الغريب وجليلة إلى منزل على الغريب ؛ وطلب غفران أن يبلغوا عساف الغريب أن يأتي على الفور لكي تختار جليلة بينهم .

وذهب على الغريب إلى منزل عساف لكي يخبره أن غفران وجليلة في انتظاره ؛ لكي يتم الاختيار بينهم .

وبالفعل ذهب عساف إلى منزل على الغريب ؛ وفي مفاجأة اختارت جليلة ان تعيش مع عساف الغريب ؛ ليقوم غفران بالقاء اليمين عليها بالثلاثة .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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