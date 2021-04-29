متعملش كده| نيللي كريم توجه رسالة قوية لـ محمد رمضان.. فيديو

شيخ الحارة والجريئة

أكدت الفنانة نيللي كريم، أن الفنان محمد رمضان نجم كبير وناجح في عمله، إلا أن له بعض العيوب، مشيرة إلى أنها باركت له بفيلم ناجح له في بداية عمله، متابعة: "محمد كان خجول ومكسوف ولما ابتدا ينجح فرح وجاب بعد تعب".

وأشارت ، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها رفضت التعقيب على تصرفاته بعد النجاح الكبير له، مؤكدة أنه مسئول عنها وهو شخص لا يزن تصرفاته ويجب مراجعة نفسه، متابعة: "نفسي أقوله بلاش ومتعملش كده.. مش محتاج يلفت الأنظار وتصرفاته عشان السوشيال ميديا".

وأوضحت أن الفنان شريف دسوقي شخص هادئ ومتواضع بشكل كبير جدًا، إذ أنه شارك معها في مسلسل "بـ100 وش"، كما أنه مظلوم في الأزمة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت: "أنا اتخنت في كل المسلسلات وعمري ما شوفت خيانة أزواجي.. ومبنساش الخيانة ومبغفرش"، مؤكدة أن الطلاق ليس بسبب الخيانة.



