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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري : نستهدف تبطين 20 ألف كيلو من الترع واقتربنا من إنهاء 7000 كيلو..فيديو

تبطين الترع
تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم  المتحدث بأسم وزارة الرى، مشروع تأهيل الترع هو أحد محاور تطوير الريف المصرى، وله مردود اقتصادى على آلاف العمال والشركات في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم  إن مشروع تبطين الترع له فوائد كبيرة جدا، وله مردود إيجابى للحفاظ على المياه، ومردود اجتماعى أيضًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن  نرفع أي تعديات أو مخالفات على الترع، ونقوم بتغيير الجوانب وإحضار تربة مناسبة أثناء عملية التأهيل، ويجرى التنسيق على الفور مع جهات بالدولة.

وأشار غانم إلى اننا  نستهدف 20 ألف كيلو من الترع واقتربنا من الإنتهاء من 7000 كيلو من الترع.
 

وزارة الرى الجمهورية الريف المصري مشروع تبطين الترع

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