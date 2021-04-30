عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم من أحمد مجاهد على شكوى الأهلي من ضغط مباريات الدوري المصري

صدى البلد

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفه بادارة اتحاد الكرة رسالة لـ النادي الأهلي عقب شكواه من أزمة ضغط المباريات عقب اعلان جدول الدوري المصري لموسم 2020-2021.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الأهلي سيخوض 4 مباريات خارج أرضه في الدور الثاني مشددا ان قبل مباراة الاهلي وغزل المحله وافق المارد الأحمر على اقامتها في القاهرة على أن تقام مباراة الدور الثاني في المحلة. 

txt

أتمنى يكون فرحان.. سيد عبدالحفيظ يهاجم اتحاد الكرة بسبب عدم تكافؤ الفرص

وأضاف أن الأهلي وقتها لم يدرك كم الضغط الذي سيتعرض له خلال الدور الثاني للدوري المصري مشددا أن الأمر تم بموافقة الأهلي.

وتابع ان الاهلي لديه فرصه لتخفيف ضغط المباريات حال وافق على خوض بعض مباريات الدوري دون للاعبي المنتخب الاولينبي أثناء أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس ولكن بشرط موافقه النادي الآخر حال كان يمتلك للاعبين في المنتخب الأوليمبي.

وأكمل أن الاتحاد كان على دارية بهذا الأمر لذلك تمت الموافقة على زيادة عدد اللاعبين في القائمة في بداية الموسم.

الدوري المصري اتحاد الكرة النادي الأهلي أحمد مجاهد سيد عبدالحفيظ

ترشيحاتنا

للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري

أفضل دعاء يوم الجمعة.. واظب عليه حتى غروب الشمس

ليلى وأختها.. أكبر توأمتين تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102 رغم كورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 13 قتيلا

عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة

مسلح يفتح النار في أحد شوارع الرياض.. وتدخل عاجل من سلطات السعودية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

اتقوا الله..نجله يكشف حقيقة وفاة حسن شحاته عقب معاناته مع المرض

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ