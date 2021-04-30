رد حاسم من أحمد مجاهد على شكوى الأهلي من ضغط مباريات الدوري المصري

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفه بادارة اتحاد الكرة رسالة لـ النادي الأهلي عقب شكواه من أزمة ضغط المباريات عقب اعلان جدول الدوري المصري لموسم 2020-2021.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الأهلي سيخوض 4 مباريات خارج أرضه في الدور الثاني مشددا ان قبل مباراة الاهلي وغزل المحله وافق المارد الأحمر على اقامتها في القاهرة على أن تقام مباراة الدور الثاني في المحلة.

وأضاف أن الأهلي وقتها لم يدرك كم الضغط الذي سيتعرض له خلال الدور الثاني للدوري المصري مشددا أن الأمر تم بموافقة الأهلي.

وتابع ان الاهلي لديه فرصه لتخفيف ضغط المباريات حال وافق على خوض بعض مباريات الدوري دون للاعبي المنتخب الاولينبي أثناء أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس ولكن بشرط موافقه النادي الآخر حال كان يمتلك للاعبين في المنتخب الأوليمبي.

وأكمل أن الاتحاد كان على دارية بهذا الأمر لذلك تمت الموافقة على زيادة عدد اللاعبين في القائمة في بداية الموسم.