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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك إسكاليد الكهربائية

كاديلاك تكشف موعد تحول إسكاليد إلى سيارة كهربائية.. صور

كاديلاك تكشف موعد
كاديلاك تكشف موعد تحول إسكاليد إلى سيارة كهربائية

كاديلاك ليريك ستكون أول سيارة كهربائية بالكامل للعملاق الأمريكي وستكون بداية جديدة واطلاقة مشرقة لمستقبل السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030 . 

تشهد الفترة المقبلة بدء الإلغاء التدريجي لسيارات البنزين وبالتحديد في عام 2025 وفقاً لتقرير جديد، والخطة هي طرح السيارة كاديلاك XT4 و كاديلاك XT5 و كاديلاك XT6، وهذه السيارات ستصبح سيارات كهربائية فقط بين عامي 2025 و2026، والتالي هو الكشف عن سيارات السيدان ذات الدفع الخلفي كاديلاك CT4 و كاديلاك  CT5، والتي من المقرر أن تصبح كهربائية بالكامل في 2026 و2027.

ومن المؤكد أن مستقبل سيارات كاديلاك سيكون كهربائياً بالكامل، وستكون اسكاليد التي تعمل بمحرك V8 هي السيارة الوحيدة التي تعمل بمحرك تقليدي المتبقية لفترة طويلة.

كاديلاك اسكاليد، ستكون هذه هي آخر أجيالها التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، حيث كشفت الشركة عن الجيل الخامس كموديل 2021، وتنوي الشركة منحه عمر إنتاج يصل إلى تسع سنوات، في حين ستصل اسكاليد الكهربائية التي تستند إلى منصة Ultium في وقت مبكر من عام 2024.

السيارة كاديلاك اسكاليد ستتوفر كسيارة بنزين وكهربائية لبضع سنوات، حيث لن يكون جميع مُحبي السيارة مستعدين للتخلي عن المحركات التقليدية، على الفور، لذا لا بد من وجود مرحلة انتقالية قبل أن تصبح كهربائية بالكامل.

سيارات كاديلاك ليريك سيارة كهربائية اخبار السيارات

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