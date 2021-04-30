وفاة طيار سعودى بعد تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا

تلقت السفارة السعودية في جوهانسبرج إخطاراً رسمياً بوفاة المواطن السعودية أحمد بن محمد السيسي ، اثر حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج بحسب صحيفة الوئام.

وقالت أن السيسي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، مؤكدة أيضاً خلال توضيحات لها وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.

وأبانت أنها قامت بزيارة موقع الحادِث، وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة، مبينة أنها ستقوم بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة.