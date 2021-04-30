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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة طيار سعودى بعد تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا

صدى البلد

تلقت السفارة السعودية في جوهانسبرج إخطاراً رسمياً بوفاة المواطن السعودية أحمد بن محمد السيسي ، اثر حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج بحسب صحيفة الوئام.

وقالت أن السيسي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، مؤكدة أيضاً خلال توضيحات لها وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.

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وأبانت أنها قامت بزيارة موقع الحادِث، وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة، مبينة أنها ستقوم بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة.

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