صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم

أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم ، حيث تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية،وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للإستخدام الآدمي،وكذا تم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.

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وأضاف عبد الغنى أنه تم إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى إستيفاء الأماكن للإشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.



وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصا على سلامه وصحة المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء،ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.



وتابع محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



وشدد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.