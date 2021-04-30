أكسجين وأجهزة أشعة.. رئيس الوزراء يتابع مع محافظ كفر الشيخ الوضع الصحي خلال كورونا

صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي لـ محافظة كفر الشيخ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجري اتصالاً هاتفياً باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ صباح اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع وذلك للاطمئنان علي الوضع الصحي الراهن خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وقررّ توفير جهاز أشعة مقطعية ثابت لمستشفى كفر الشيخ العام وجهاز أشعة مقطعية آخر لمستشفى دسوق العام وذلك خلال 48 ساعة، لافتًا إلي توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب اتصال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان علي الجهود المبذولة من وزارة الصحة في أوضاع جائحة فيروس كورونا داخل المستشفيات، كذلك نسب الاشغال وتردد المواطنين، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الاجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، خلال الاتصال، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدت بتوفير محطة تنكية ثابتة لغاز الاكسجين، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة علي مدار الـ 24 ساعة، للتعامل مع التداعيات، بالإضافة إلى تفعيل لجان المرور علي المستشفيات، وكذلك تركيب مظلات علي تنكات الاكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، كذلك متابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات.