عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

وليد أزارو
وليد أزارو

أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والأهلى السابق، أن الزمالك أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربى.

وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عقد ازارو ممتد مع الاتفاق السعودى لموسمين قادمين، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".

الأهلي يسعى لاستغلال تعثر الزمالك أمام الجونة


وأضاف وكيل أزارو: "صعب يلعب ازارو لنادى أخر في مصر بخلاف الاهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".


وأكمل جون ادوارد: "الزمالك ابدى إهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالاهلى، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".

جون أدوارد وليد ازارو الاتفاق السعودي الأهلى الزمالك الدوري المصري

ترشيحاتنا

أجاي يتلقى عروضا أوروبية.. والأهلي يبدأ مفاوضات تمديد عقده

الأهلي وصن داونز.. مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

أكسجين وأجهزة أشعة.. رئيس الوزراء يتابع مع محافظ كفر الشيخ الوضع الصحي خلال كورونا

قرعة دورى أبطال إفريقيا.. تعرف على مشوار الأهلي في البطولة

5 أيام متواصلة.. تعرف على حقك في الإجازات بالقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

السجن 10 سنوات.. الرئيس السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ