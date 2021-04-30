لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والأهلى السابق، أن الزمالك أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربى.

وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عقد ازارو ممتد مع الاتفاق السعودى لموسمين قادمين، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".



وأضاف وكيل أزارو: "صعب يلعب ازارو لنادى أخر في مصر بخلاف الاهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".



وأكمل جون ادوارد: "الزمالك ابدى إهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالاهلى، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".